В Крыму за сутки коронавирусом заразились шесть человек
Выздоровевших за весь период - 178 человек
Фото: Архив "КП"
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На 27 мая в Крыму зафиксировано шесть новых зараженных коронавирусом. Таким образом, в Крыму зарегистрировано 355 случаев новой коронавирусной инфекции.
- Все они выявлены по результатам проведения противоэпидемических мероприятий и лабораторного скрининга. Все заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары, - сообщил на странице в соцсетях глава Крыма Сергей Аксенов. Выздоровевших за весь период - 178 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU