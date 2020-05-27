В Крыму за сутки коронавирусом заразились шесть человек

27 Май 2020 2020-05-27T10:40:24+03:00

Выздоровевших за весь период - 178 человек

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На 27 мая в Крыму зафиксировано шесть новых зараженных коронавирусом. Таким образом, в Крыму зарегистрировано 355 случаев новой коронавирусной инфекции.

- Все они выявлены по результатам проведения противоэпидемических мероприятий и лабораторного скрининга. Все заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары, - сообщил на странице в соцсетях глава Крыма Сергей Аксенов. Выздоровевших за весь период - 178 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU