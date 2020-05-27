Тридцать человек, приехавших в Крым за сутки, изолировали на 2 недели
Еще 30 человек, которые приехали в Крым за минувшие сутки, были отправлены на 2 недели в местные обсерваторы, сообщил замруководителя Роспотребнадзора по РК Дмитрий Крутиков.
По его словам, 21 человек пересек границу на севере Крыма в автомобильных пунктах пропуска, еще 1 прибыл на полуостров через аэропорт Симферополя, 5 человек прибыли железнодорожным транспортом и 3 человека через Крымский мост.
Все 30 человек уже находятся под медицинским наблюдением в условиях обсерватора.
Напомним, что все приехавшие в Крым граждане помещаются на обязательную двухнедельную изоляцию в обсерваторы. Исключения касаются тех, у кого есть местная прописка или недвижимость на полуострове.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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