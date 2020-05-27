2020-05-27T11:24:05+03:00
Общество

В нескольких городах Крыма 27 и 28 мая 2020 года отключат воду

Подвоз воды людям обещают организовать
Анастасия ГОНЧАРОВА
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В ГУП РК «Вода» предупредили крымчан об отключении воды. Фото: архив КП.В ГУП РК «Вода» предупредили крымчан об отключении воды. Фото: архив КП.Фото: Архив "КП"
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В нескольких городах Крыма из-за ремонта отключат воду, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».

В Керчи с 6.00 27 мая и до 15.00 28 мая 2020 года люди останутся без воды из-за аварийных работ на ВОС и водоводе по улице С. Борозенко. Подвоз воды обещают организовать по графику.

Жители улицы Ялтинская в Алуште тоже могут остаться без воды с 8.00 до 16.00, и тоже из-за ремонтных работ.

В районе Спутник-2 в Евпатории из-за подключения строящегося объекта ЖК «Победа» также не будет воды. Людей успокаивают, что подвоз воды обязательно будет.

С 0.00 до 17.00 во 2 микрорайоне города Щелкино также будут перебои с водоснабжением.

И отключение воды с 10.00 до 14.00 произойдет в микрорайонах М. Жукова, Верхнее и Нижнее плато Симферополя.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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