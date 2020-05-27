2020-05-27T12:12:17+03:00
Экономика

Парламент Крыма просит Путина ограничить комиссию за операции по банковским картам

Эквайринг в 2,5% с продавца — это много
Анна КИРИЕНКО
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Комиссия по безналичным расчетам картой составляет 2,5%. Фото: ФНС/facebookКомиссия по безналичным расчетам картой составляет 2,5%. Фото: ФНС/facebook
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Госсовет Крыма обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой ограничить до 1% комиссию за расчетные операции по банковским картам.

Безналичные покупки в период пандемии коронавируса растут, но далеко не всем продавцам товаров и услуг по силам отдать 2,5% банку с каждой сделки.

- Покупки по картам сейчас безопаснее, поскольку не приходится контактировать с денежными купюрами, которые могут стать переносчиками вируса, - подчеркнула глава парламентского комитета по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова.

Центробанк РФ уже ограничил эквайринговые комиссии для интернет-магазинов и медицинских учреждений в размере 1% до 30 сентября, что в 1,5 раза ниже текущего уровня.

Чтобы поддержать малый и средний бизнес в условиях падения потребительского спроса и стимулировать безналичные расчеты крымские депутаты обращаются к главе государства с просьбой: выступить с инициативой перед Центробанком установить максимальный размер эквайринга по электронным платежам без ограничений по суммам и видам деятельности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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