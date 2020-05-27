В Крыму подавать заявления на выплату детям от 16 до 18 лет можно с 1 июня

27 Май 2020 2020-05-27T12:29:00+03:00

Предварительная запись для этого откроется уже 29 мая

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Крымские центры «Мои документы» будут принимать заявления на выплаты детям в возрасте от 16 до 18 лет с 1 июня, сообщили в пресс-службе ГБУ РК «МФЦ».

Предварительная запись откроется уже 29 мая. Все из-за изменений графиков работы центров «Мои Документы» и ввода новых услуг, включая выплаты.

С собой заявителям при подаче запроса нужно иметь: паспорт гражданина РФ; свидетельство о рождении, паспорт ребенка и/или детей РФ; свидетельство о регистрации по месту пребывания на территории Крыма или иной документ, подтверждающий факт регистрации по месту пребывания на территории Крыма.

Если заявление подается через представителя, то ему необходимо предъявить документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя заявителя.

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ИСТОЧНИК KP.RU