2020-05-27T12:29:00+03:00
Общество

В Крыму подавать заявления на выплату детям от 16 до 18 лет можно с 1 июня

Предварительная запись для этого откроется уже 29 мая
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Из-за изменений графиков работы центров «Мои Документы» предварительная запись откроется 29 мая. Фото: официальный портал "Мои документы".Из-за изменений графиков работы центров «Мои Документы» предварительная запись откроется 29 мая. Фото: официальный портал "Мои документы".
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Крымские центры «Мои документы» будут принимать заявления на выплаты детям в возрасте от 16 до 18 лет с 1 июня, сообщили в пресс-службе ГБУ РК «МФЦ».

Предварительная запись откроется уже 29 мая. Все из-за изменений графиков работы центров «Мои Документы» и ввода новых услуг, включая выплаты.

С собой заявителям при подаче запроса нужно иметь: паспорт гражданина РФ; свидетельство о рождении, паспорт ребенка и/или детей РФ; свидетельство о регистрации по месту пребывания на территории Крыма или иной документ, подтверждающий факт регистрации по месту пребывания на территории Крыма.

Если заявление подается через представителя, то ему необходимо предъявить документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя заявителя.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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