Льготный проезд медикам Крыма продлен до конца года

27 Май 2020 2020-05-27T12:35:06+03:00

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В Крыму льготный проезд в общественном транспорте для медработников продлили до конца текущего года. 27 мая приняты в двух чтениях соответствующие поправки к республиканскому закону «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан и лиц, проживающих на территории Республики Крым».

Спикер Госсовета РК Владимир Константинов сообщил, что проект закона предусматривает продление льготного проезда соцработникам и сотрудникам Роспотребнадзора, а также медработникам госучреждений с 1 июня по 31 декабря 2020 года.

Кроме того, в документе расширен список тех, кому положены льготы. В него вошли сотрудники крымского филиала ФМБА России, работники медико-санитарной части МВД по Крыму и медработники психоневрологических и гериатрических интернатов.

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ИСТОЧНИК KP.RU