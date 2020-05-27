Льготный проезд медикам Крыма продлен до конца года
В Крыму льготный проезд в общественном транспорте для медработников продлили до конца текущего года. 27 мая приняты в двух чтениях соответствующие поправки к республиканскому закону «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан и лиц, проживающих на территории Республики Крым».
Спикер Госсовета РК Владимир Константинов сообщил, что проект закона предусматривает продление льготного проезда соцработникам и сотрудникам Роспотребнадзора, а также медработникам госучреждений с 1 июня по 31 декабря 2020 года.
Кроме того, в документе расширен список тех, кому положены льготы. В него вошли сотрудники крымского филиала ФМБА России, работники медико-санитарной части МВД по Крыму и медработники психоневрологических и гериатрических интернатов.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU