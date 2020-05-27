Еще 24 человека с подозрением на covid-19 выписаны из больниц Крыма
За весь в период в республике от инфекции выздоровело 178 человек
На 27 мая в Крыму зафиксировано шесть новых зараженных.Фото: Анастасия ЖУКОВА
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За минувшие сутки в Крыму было выписано 24 пациента, у которых ранее врачи подозревали заражение коронавирусом.
Общее число выздоровевших достигло 178 человек, сообщил глава РК Сергей Аксенов.
- Выздоровевших за весь период – 178 человек, - сообщил он.
На 27 мая в Крыму зафиксировано шесть новых зараженных коронавирусом. Таким образом, в республике зарегистрировано 355 случаев новой коронавирусной инфекции.
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ИСТОЧНИК KP.RU