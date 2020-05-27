В Симферопольских скверах и парках начали выкашивать траву
В парках и скверах Симферополя каждый день косят траву, сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.
Основное место покоса – парк Гагаринский. Траву срезали уже на всей его территории, но на этой неделе пойдут по второму кругу. Начнут от памятника «Могила Неизвестного солдата».
Также регулярно проходят покосы в скверах Тренева, Высоцкого и Космонавтики, а также в парке имени Шевченко. Скошенные растения собираются и вывозятся.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU