В Симферопольских скверах и парках начали выкашивать траву

27 Май 2020 2020-05-27T12:42:33+03:00

В Гагаринском парке на этой неделе покос травы пойдет по второму кругу. Фото: официальный сайт Администрации Симферополя.

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В парках и скверах Симферополя каждый день косят траву, сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

Основное место покоса – парк Гагаринский. Траву срезали уже на всей его территории, но на этой неделе пойдут по второму кругу. Начнут от памятника «Могила Неизвестного солдата».

Также регулярно проходят покосы в скверах Тренева, Высоцкого и Космонавтики, а также в парке имени Шевченко. Скошенные растения собираются и вывозятся.

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ИСТОЧНИК KP.RU