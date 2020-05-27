В Крыму на развитие медицины выделят 8 миллиардов рублей
Крым получит 8 миллиардов рублей на модернизацию системы здравоохранения, средства будут выделены из разных источников.
- Нам следует заботиться о том, чтобы кадры республиканского здравоохранения соответствовали тому уровню, на который выйдет эта сфера после такой капитальной модернизации, - отметил спикер Госсовета РК Владимир Константинов на заседании крымского парламента.
Также спикер парламента добавил, что сейчас усилилось внимание властей и общества к сфере здравоохранения.
Владимир Константинов добавил, что стимулирующие коронавирусные выплаты получили больше трех тысяч крымских врачей. Общая сумма премий - больше 64 миллиона рублей.
- Мы не ограничились федеральной поддержкой: в республике были расширены категории работников медучреждений, имеющих право получать доплаты. Это стало возможно за счет республиканского бюджета, - заключил спикер парламента.
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ИСТОЧНИК KP.RU