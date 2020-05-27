В Крыму на развитие медицины выделят 8 миллиардов рублей

27 Май 2020 2020-05-27T12:49:52+03:00

Средства будут выделены из разных источников

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Крым получит 8 миллиардов рублей на модернизацию системы здравоохранения, средства будут выделены из разных источников.

- Нам следует заботиться о том, чтобы кадры республиканского здравоохранения соответствовали тому уровню, на который выйдет эта сфера после такой капитальной модернизации, - отметил спикер Госсовета РК Владимир Константинов на заседании крымского парламента.

Также спикер парламента добавил, что сейчас усилилось внимание властей и общества к сфере здравоохранения.

Владимир Константинов добавил, что стимулирующие коронавирусные выплаты получили больше трех тысяч крымских врачей. Общая сумма премий - больше 64 миллиона рублей.

- Мы не ограничились федеральной поддержкой: в республике были расширены категории работников медучреждений, имеющих право получать доплаты. Это стало возможно за счет республиканского бюджета, - заключил спикер парламента.

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ИСТОЧНИК KP.RU