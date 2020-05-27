2020-05-27T15:52:07+03:00
Общество

Пьяный оперативник из Ялты разъезжал по ночным улицам Феодосии

Сотруднику МВД грозит штраф и лишение прав [эксклюзив kp.ru]
Никита ПОЛЬКО
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Молодой полицейский может остаться без работы.Молодой полицейский может остаться без работы.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Поздним воскресным вечером, 24 мая, по центральным улицам Феодосии разъезжала машина «Жигули». Находясь на ночном дежурстве, инспектор ГИБДД решил остановить автомобиль и проверить документы водителя. Оказалось, что за рулем сидел пьяный сотрудник полиции.

Как удалось выяснить КП-Крым, пьяным водителем был 22-летний младший сержант уголовного розыска, который трудился в полиции Ялты.

Хотя сотрудник МВД был пьян, он не стал спорить с постовым и согласился пройти освидетельствование. Алкотестер показал сильное опьянение. Спорить с результатами экспертизы ялтинский сыщик не стал.

Против молодого человека в погонах составили протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Кроме штрафа в 30 тысяч рублей сотрудника ялтинской полиции ждет перспектива потерять права на два года.

Как сообщили КП-Крым в МВД по РК, по результатам назначенной проверки сотрудника ждет увольнение из правоохранительных органов по дискредитирующим основаниям. Также он понесет наказание в соответствии с действующим законодательством, а его непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности за упущения в профилактической и воспитательной работе с личным составом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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