Керчан предупредили об отсутствии воды 27 и 28 мая 2020 года
В МЧС предупредили керчан об отсутствии воды 27 и 28 мая 2020 года. 126 тысяч человек будут пополнять запасы по графику подвоза воды.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, в Керчи из-за аварийных работ на ВОС и водоводе по улице Борозенко воды не будет с 6.00 27 мая и до 15.00 28 мая.
Керчанам, работающим в детских садах, больницах и других социально значимых объектах, советуют заранее запастись водой.
Людям обещают организовать подвоз воды по графику. Посмотреть его можно по ссылке на официальном сайте МЧС РК.
Напомним, что 27 и 28 мая 2020 года вода также будет отсутствовать в нескольких городах Крыма.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU