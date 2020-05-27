2020-05-27T14:01:38+03:00
Общество

Керчан предупредили об отсутствии воды 27 и 28 мая 2020 года

Пополнять запасы по графику подвоза воды придется 126 тысячам человек
Анастасия ГОНЧАРОВА
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В Керчи из-за аварийных работ на ВОС и водоводе по улице С. Борозенко без воды останутся 126 тысяч человек. Фото: официальный сайт МЧС РК.В Керчи из-за аварийных работ на ВОС и водоводе по улице С. Борозенко без воды останутся 126 тысяч человек. Фото: официальный сайт МЧС РК.
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В МЧС предупредили керчан об отсутствии воды 27 и 28 мая 2020 года. 126 тысяч человек будут пополнять запасы по графику подвоза воды.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в Керчи из-за аварийных работ на ВОС и водоводе по улице Борозенко воды не будет с 6.00 27 мая и до 15.00 28 мая.

Керчанам, работающим в детских садах, больницах и других социально значимых объектах, советуют заранее запастись водой.

Людям обещают организовать подвоз воды по графику. Посмотреть его можно по ссылке на официальном сайте МЧС РК.

Напомним, что 27 и 28 мая 2020 года вода также будет отсутствовать в нескольких городах Крыма.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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