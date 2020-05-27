Винзавод «Массандра» решено отдать под приватизацию
Парламент Крыма согласился на приватизацию государственного предприятия «ПАО «Массандра». Решение приняли 27 мая на очередном заседании Госсовета.
Соответствующий документ можно найти на официальном портале крымского парламента. В нем отмечается, что цена активов основных средств предприятия равна 627,4 миллиона рублей.
Напомним, что после 2014 года предприятие «Массандра» национализировали, а в марте прошлого года его передали Крыму.
Глава РК Сергей Аксенов тогда отметил, что дальше компанию передадут в частную собственность.
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ИСТОЧНИК KP.RU