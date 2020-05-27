2020-05-27T15:36:54+03:00
Экономика

Винзавод «Массандра» решено отдать под приватизацию

Решение приняли на очередном заседании Госсовета РК
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Госсовет Крыма согласился на приватизацию винзавода «Массандра». Фото: архив КП.Госсовет Крыма согласился на приватизацию винзавода «Массандра». Фото: архив КП.Фото: Архив "КП"
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Парламент Крыма согласился на приватизацию государственного предприятия «ПАО «Массандра». Решение приняли 27 мая на очередном заседании Госсовета.

Соответствующий документ можно найти на официальном портале крымского парламента. В нем отмечается, что цена активов основных средств предприятия равна 627,4 миллиона рублей.

Напомним, что после 2014 года предприятие «Массандра» национализировали, а в марте прошлого года его передали Крыму.

Глава РК Сергей Аксенов тогда отметил, что дальше компанию передадут в частную собственность.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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