Винзавод «Массандра» решено отдать под приватизацию

27 Май 2020 2020-05-27T15:36:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Парламент Крыма согласился на приватизацию государственного предприятия «ПАО «Массандра». Решение приняли 27 мая на очередном заседании Госсовета.

Соответствующий документ можно найти на официальном портале крымского парламента. В нем отмечается, что цена активов основных средств предприятия равна 627,4 миллиона рублей.

Напомним, что после 2014 года предприятие «Массандра» национализировали, а в марте прошлого года его передали Крыму.

Глава РК Сергей Аксенов тогда отметил, что дальше компанию передадут в частную собственность.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU