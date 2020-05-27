Спонсоры театров и музеев Крыма получили налоговую льготу

27 Май 2020 2020-05-27T15:25:04+03:00

Суммы их пожертвований вычитаются из налога на прибыль

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Спонсоры учреждений культуры и некоммерческих фондов Крыма могут списать свои пожертвования с налога на прибыль.

Поправки к закону «Об инвестиционном налоговом вычете» приняты 27 мая Госсоветом Крыма.

Сумма спонсорской помощи подлежит стопроцентному списанию за счет налога на прибыль в том случае, если поддержка оказывается государственным и муниципальным учреждениям культуры - библиотекам, кинотеатрам, клубам, всем видам музеев, театрам.

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ИСТОЧНИК KP.RU