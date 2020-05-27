В Крыму насильнику несовершеннолетних девочек грозит пожизненный срок
В Крыму дело в отношении 28-летнего насильника двух несовершеннолетних девочек передали в суд, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по РК.
Зимой 2018 года житель Черноморского района изнасиловал 13-летнюю дочь дальних родственников, у которых гостил. О происшествии узнали после обращения жертвы с матерью в больницу. Мужчину задержали.
Сотрудники Следкома выяснили, что преступник также некоторое время насиловал еще одну несовершеннолетнюю. Гостя у знакомой с октября по ноябрь 2018 года, он в нетрезвом состоянии путем угроз склонял ее 15-летнюю сестру к сексу.
Сейчас мужчина ждет суда, ему грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.
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ИСТОЧНИК KP.RU