В Крыму завершили расследование дела Мустафы Джемилева

27 Май 2020 2020-05-27T18:09:12+03:00

Мустафу Джемилева обвиняют по трем статьям Уголовного Кодекса РФ. Фото: официальный сайт Следственного Комитета РФ по РК и Севастополю.

Изменить размер текста: A A

Следственный комитет по Крыму и Севастополю завершил расследование уголовного дела против Мустафы Джемилева – главы запрещенной в России экстремистской организации меджлис крымскотатарского народа.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, Джемилева обвиняют в пересечении госграницы иностранным лицом, въезд которому на территорию страны запрещен.

2 мая 2014 года Мустафа Джемилев прилетел в Шереметьево из Киева, где его попросили отбыть обратно на Украину на основании статьи «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». Но на следующий день мужчину нашли в Армянске. После этого его поймали сотрудники силовых подразделений.

Мустафу Джемилева также обвиняют в неаккуратном хранении огнестрельного оружия. Следствие установило, что в сейфе мужчина хранил карабин ОП-СКС калибра 7.62 миллиметра. Об этом знал его сын, который в мае 2013 года украл из сейфа оружие и убил человека.

Помимо этого бывшему главе экстремистской организации вменяется в вину незаконное приобретение и хранении боевых патронов к нарезному огнестрельному оружию калибра 7.62, пригодных для стрельбы и запрещенных в гражданском обороте.

Сейчас расследование завершили, материалы дела отправили в прокуратуру РК.

СПРАВКА КП

Мустафа Джемилев - украинский политический деятель и один из лидеров крымскотатарского национального движения, а также председатель запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис».

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU