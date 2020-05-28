За сутки от коронавируса в Крыму излечились 17 человек
За минувшие сутки из больниц Крыма выписано 17 человек, выздоровевших от коронавируса, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Общее число выздоровевших достигло в Крыму 195 человек.
При этом, на 28 мая в республике зарегистрировано еще 6 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Отметим, что всего на территории полуострова зарегистрирован 361 случай covid-19, выздоровели 195 пациентов, 11 человек скончались. Только у 3 человек, по официальным данным, смерть наступила от covid-19.
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ИСТОЧНИК KP.RU