За сутки от коронавируса в Крыму излечились 17 человек

28 Май 2020 2020-05-28T10:33:10+03:00

Всего на территории полуострова зарегистрирован 361 случай covid-19.

Всего на полуострове 195 человек победили covid-19

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За минувшие сутки из больниц Крыма выписано 17 человек, выздоровевших от коронавируса, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Общее число выздоровевших достигло в Крыму 195 человек.

При этом, на 28 мая в республике зарегистрировано еще 6 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Отметим, что всего на территории полуострова зарегистрирован 361 случай covid-19, выздоровели 195 пациентов, 11 человек скончались. Только у 3 человек, по официальным данным, смерть наступила от covid-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU