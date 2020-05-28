В Крыму под наблюдениме по коронавирусу находится 2,3 тысячи человек
В Крыму за сутки под меднаблюдение по коронавирусу взяли 159 человек. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РК Антон Лясковский.
По его словам, на 28 мая в Крыму находится под меднаблюдением 2356 человек, снято за сутки 88 человек с наблюдения.
- Из них под динамическим наблюдением на дому 1268 человек, в стационарах 283 человека, - уточнил Антон Лясковский.
В обсерваторах на сегодня находится 805 человек. За сутки взяли 65 человек, выбыло из обсерваторов пять.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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