В Крыму под наблюдениме по коронавирусу находится 2,3 тысячи человек

28 Май 2020 2020-05-28T11:07:27+03:00

За сутки с наблюдения сняли 88 человек

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В Крыму за сутки под меднаблюдение по коронавирусу взяли 159 человек. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РК Антон Лясковский.

По его словам, на 28 мая в Крыму находится под меднаблюдением 2356 человек, снято за сутки 88 человек с наблюдения.

- Из них под динамическим наблюдением на дому 1268 человек, в стационарах 283 человека, - уточнил Антон Лясковский.

В обсерваторах на сегодня находится 805 человек. За сутки взяли 65 человек, выбыло из обсерваторов пять.

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ИСТОЧНИК KP.RU