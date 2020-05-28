2020-05-28T12:59:59+03:00
Происшествия

Несуществующие льготники озолотили директора транспортного предприятия Ялты на 11 миллионов

Бюджет Крыма выделил компании субсидии за «мертвые души»
Никита ПОЛЬКО
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За хищение бюджетных денег директрисе грозит 10 лет тюрьмы.За хищение бюджетных денег директрисе грозит 10 лет тюрьмы.Фото: Анастасия ЖУКОВА
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В Ялте директор транспортного предприятия получила из бюджета Крыма 11 миллионов рублей субсидий за перевозку льготников, которых на самом деле не было.

Как сообщили в пресс-службе крымского ФСБ, теперь директора транспортного предприятия подозревают в мошенничестве и хищении казенных денег в особо крупном размере.

- Директор транспортного предприятия Ялты предоставляла в департамент социальной политики администрации города заведомо ложные сведения относительно количества перевозимых граждан льготной категории, - отмечают силовики.

Следственный отдел управления ФСБ возбудил уголовное дело против женщины. Ей грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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