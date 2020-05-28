Несуществующие льготники озолотили директора транспортного предприятия Ялты на 11 миллионов
В Ялте директор транспортного предприятия получила из бюджета Крыма 11 миллионов рублей субсидий за перевозку льготников, которых на самом деле не было.
Как сообщили в пресс-службе крымского ФСБ, теперь директора транспортного предприятия подозревают в мошенничестве и хищении казенных денег в особо крупном размере.
- Директор транспортного предприятия Ялты предоставляла в департамент социальной политики администрации города заведомо ложные сведения относительно количества перевозимых граждан льготной категории, - отмечают силовики.
Следственный отдел управления ФСБ возбудил уголовное дело против женщины. Ей грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU