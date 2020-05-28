Преступники на «жигулях» воровали морской песок в одном из сел Крыма
Кражу заметили местные жители
Авто марки ВАЗ-2103 стояло в водоохранной зоне Черного моря. Фото: официальный сайт Министерства экологии и природных ресурсов РК.
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Жители села Уютненское сообщили в полицию о незаконной добыче песка на берегу Черного моря.
Как сообщили в пресс-службе Министерства экологии Крыма, в водоохранной зоне неравнодушные люди увидели машину марки ВАЗ-2103 с прицепом, куда несколько человек загружали песок.
Теперь по факту незаконной добычи песка Минприроды проводит административное расследование.
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ИСТОЧНИК KP.RU