Преступники на «жигулях» воровали морской песок в одном из сел Крыма

28 Май 2020 2020-05-28T13:12:37+03:00

Авто марки ВАЗ-2103 стояло в водоохранной зоне Черного моря. Фото: официальный сайт Министерства экологии и природных ресурсов РК.

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Жители села Уютненское сообщили в полицию о незаконной добыче песка на берегу Черного моря.

Как сообщили в пресс-службе Министерства экологии Крыма, в водоохранной зоне неравнодушные люди увидели машину марки ВАЗ-2103 с прицепом, куда несколько человек загружали песок.

Теперь по факту незаконной добычи песка Минприроды проводит административное расследование.

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ИСТОЧНИК KP.RU