Жителю Симферополя грозит срок за выпечку с марихуаной
За печенье с коноплей пекарю из Симферополя грозит срок от 3 до 10 лет, сообщает пресс-служба МВД по РК.
Полиция поймала 56-летнего жителя крымской столицы, который из своего дома сделал наркотическое хранилище.
Во время обыска у него изъяли несколько видов наркотических веществ: амфетамин, метамфетамин и редкий для Крыма синтетический наркотик – хорошо упакованный гамма-бутиролактон общей массой 150 грамм.
Помимо этого у местного наркобарона полицейские нашли домашнее печенье из конопли. Для чего добавлялось одурманивающее растение в выпечку он так и не сказал.
Сейчас дело передали в суд для вынесения приговора преступнику. Ему грозит срок от 3 до 10 лет лишения свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU