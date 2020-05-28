2020-05-28T13:54:12+03:00
Происшествия

Жителю Симферополя грозит срок за выпечку с марихуаной

Дом несостоявшегося пекаря был целым наркотическим складом
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Суть секретного рецепта печенья из конопли преступник так и не раскрыл.Суть секретного рецепта печенья из конопли преступник так и не раскрыл.Фото: Анастасия ЖУКОВА
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За печенье с коноплей пекарю из Симферополя грозит срок от 3 до 10 лет, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Полиция поймала 56-летнего жителя крымской столицы, который из своего дома сделал наркотическое хранилище.

Во время обыска у него изъяли несколько видов наркотических веществ: амфетамин, метамфетамин и редкий для Крыма синтетический наркотик – хорошо упакованный гамма-бутиролактон общей массой 150 грамм.

Помимо этого у местного наркобарона полицейские нашли домашнее печенье из конопли. Для чего добавлялось одурманивающее растение в выпечку он так и не сказал.

Сейчас дело передали в суд для вынесения приговора преступнику. Ему грозит срок от 3 до 10 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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