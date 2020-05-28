В симферопольских парках откроют новые общественные туалеты
В Симферополе откроют туалеты со стационарным водоотведением и водоснабжением, сообщили в пресс-службе администрации города.
«Метроград» получил право на их установку по конкурсу. Первые кабинки уже поставили в сквере Потемкина недалеко от Музучилища.
Туалеты также установят в сквере у кинотеатра «Космос» и около входа в Гагаринский парк со стороны улицы Павленко. Делается это для удобства жителей и гостей столицы.
В ближайшее время туалеты оборудуют пандусами, а территорию около самих кабинок покроют плиткой.
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ИСТОЧНИК KP.RU