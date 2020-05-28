2020-05-28T15:42:20+03:00
Политика

«Крымэнерго» оценило ущерб от блэкаута в один миллиард рублей

Линии электропередач на Украине были подорваны приспешниками Ленура Ислямова
Никита ПОЛЬКО
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Без света Крым оставался до мая 2016 года.Без света Крым оставался до мая 2016 года.Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
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Подрыв опор линий электропередач (ЛЭП) на Юге Украины в 2015 году, который оставил полуостров без света и привел к знаменитому блэкауту, нанес предприятию «Крымэнерго» ущерб на сумму больше миллиарда рублей.

Об этом КП-Крым сообщили в пресс-службе ресурсоснабжающего предприятия республики.

Напомним, что подрыв ЛЭП произошел 22 ноября 2015 года. Без света Крым оставался до мая 2016 года, пока Россия не построила энергомост на полуостров.

Организатором энергетической блокады Крыма стал Ленур Ислямов, который в 2014 году работал заместителем главы Совета министров, а позже бежал на Украину.

Сегодня Ислямов обвиняется по трем статьям УК РФ: организация незаконного вооруженного формирования, публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, диверсия.

На этой неделе Верховный суд Крыма приступил к рассмотрению уголовного дела против Ислямова по существу. Потерпевшими, согласно сообщению суда, признаны девять юридических лиц.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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