Крымчанин изнасиловал и убил 80-летнюю пенсионерку
В Крыму будут судить жителя Феодосии, которого обвиняют в изнасиловании и убийстве пенсионерки.
Как сообщили в пресс-службе главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю, 52-летний феодосиец был ранее судим. Он вышел из тюрьмы в мае 2019 года.
Он проник в квартиру 80-летней пенсионерки 1 июля 2019 года, находился в состоянии наркотического и алкогольного опьянения. Пенсионерка не могла сопротивляться, и мужчина изнасиловал и убил женщину, задушив ее.
- Правоохранители задержали злоумышленника, по ходатайству следствия суд заключил его под стражу, - сообщили в Следкоме.
Завершено расследование уголовного дела. Оно направлено в суд для рассмотрения по существу.
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ИСТОЧНИК KP.RU