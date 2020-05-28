2020-05-28T16:01:27+03:00
Происшествия

Крымчанин изнасиловал и убил 80-летнюю пенсионерку

Феодосиец во время визита к жертве был в состоянии наркотического и алкогольного опьянения
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Крыму будут судить жителя Феодосии, которого обвиняют в изнасиловании и убийстве пенсионерки.

Как сообщили в пресс-службе главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю, 52-летний феодосиец был ранее судим. Он вышел из тюрьмы в мае 2019 года.

Он проник в квартиру 80-летней пенсионерки 1 июля 2019 года, находился в состоянии наркотического и алкогольного опьянения. Пенсионерка не могла сопротивляться, и мужчина изнасиловал и убил женщину, задушив ее.

- Правоохранители задержали злоумышленника, по ходатайству следствия суд заключил его под стражу, - сообщили в Следкоме.

Завершено расследование уголовного дела. Оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Кто-то наигрался»: На помойке в Симферополе нашли мертвого павлина
В Крыму пьяный фермер похитил подростка и превратил его в раба
В Симферополе и Севастополе 29 мая частично отключат электричество
В Крыму благодаря режиму самоизоляции стало легче дышать
За одну ночь сточные воды в Феодосии превратились в вино
Крымчанин изнасиловал и убил 80-летнюю пенсионерку
«Крымэнерго» оценило ущерб от блэкаута в один миллиард рублей
В симферопольских парках откроют новые общественные туалеты
Жителю Симферополя грозит срок за выпечку с марихуаной
На Ай-Петри навсегда закрылся один из самых популярных ресторанов Крыма
Под Симферополем перевернулась иномарка: двое пострадавших
Преступники на «жигулях» воровали морской песок в одном из сел Крыма
Несуществующие льготники озолотили директора транспортного предприятия Ялты на 11 миллионов
Арку Гагаринского парка обновляют ко Дню защиты детей
Жители Крыма возмущены тестированием на коронавирус в детских садах
Четыре человека, больных коронавирусом в Крыму, находятся в тяжелом состоянии
В Крыму под наблюдениме по коронавирусу находится 2,3 тысячи человек
«Массандра» будет собственностью Крыма и после приватизации
За сутки шесть крымчан заразились коронавирусом
За сутки от коронавируса в Крыму излечились 17 человек
В Минздраве Крыма сообщили, что все медики получили доплаты за работу с ковидными больными
Погода в Крыму на 28 мая: дожди и тепло до +23
В Крыму проводится конкурс на лучшую социальную рекламу об инвалидах
Инженеры и слесари: Какое образование у сотрудников Совета министров Крыма
Строитель из Феодосии расплачивался в магазине краденой коллекцией монет
Названа дата возможного открытия кафе и ресторанов в Крыму