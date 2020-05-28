За одну ночь сточные воды в Феодосии превратились в вино

28 Май 2020 2020-05-28T16:33:19+03:00

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В Феодосии ночью 28 мая кто-то вылил в канализацию вино, сообщили в пресс-службе городской администрации.

В районе набережной сотрудники управления муниципального контроля обнаружили слив отходов. Жидкость была с несвойственными для сточных вод цветом и запахом.

Для проверки факта сброса создали рабочую группу. Сейчас осматривают ливневую канализацию и ищут нарушителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU