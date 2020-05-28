В Крыму благодаря режиму самоизоляции стало легче дышать

28 Май 2020 2020-05-28T17:38:33+03:00

К позитивным выводам привели результаты измерений тяжелых металлов в листьях деревьев. Фото: Анна КИРИЕНКО

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В Крыму благодаря режиму самоизоляции из-за коронавируса дышать стало легче, сообщил на пресс-конференции директор НИИ сельского хозяйства Крыма Владимир Паштецкий.

К позитивным выводам приводят результаты измерений тяжелых металлов в листьях деревьев, что растут вдоль Московской трассы под Симферополем.

- Уровень содержания тяжелых металлов в листовом аппарате за полтора месяца уменьшился в 2,5 раза, - подчеркнул Владимир Паштецкий.

Он добавил, что отсутствие привычного потока машин и техники сделало воздух чище, и дышится теперь действительно легче.

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ИСТОЧНИК KP.RU