В Симферополе и Севастополе 29 мая частично отключат электричество

28 Май 2020 2020-05-28T17:54:00+03:00

Свет отключат в дневное время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

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29 мая в отдельных районах Симферополя и Севастополя на несколько часов пропадет свет.

Где не будет электричества

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Героев Сталинграда, 6, 6а, 6б, 6в, 6д, 6/1, 8а, 8б, 8з;

ул. Узловая, ¾

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 12.00

пр. Генерала Острякова 100,102,104;

ул. Хрусталева 59,61-А,63,71,71-А

с 9.00 до 13.00

пр.Генерала Острякова 37-41,51,63, (нечет),70;

ул. Маршала Бирюзова 9,17,19,32;

с 10.00 до 13.00

бул. Английский 22-24, 19-А, 19-23;

ул. Кавалерийская 6,5-А, 1, 5

с 9.00 до 17.00

ул. Гавена 14-А,14-Б;

пл. 50 лет СССР 5/3;

пр. Гагарина, 3;

ул. Репина 26, 28, 32;

ул. Героев Бреста 9, 4;

ул. Героев Сталинграда 26, 28;

ул. Правды 27; ул. Бориса Михайлова 7;

ул. Коломийца 13;

с 8.00 до 17.00

ул. Коммунистическая 91/2,104-118(чет),107-127(нечет);

ул. Кочиева 3,3-А,5,7,9,11,6-16(чет);

пер. Краснодарский 1-21(нечет), 2, 4, 6, 9/2,10,12,14;

ул. Краснодарская 1-29(нечет), 2-22(чет);

ул. Дунайская 12-20(чет),16/2,25-31(нечет);

ул. Жени Дерюгиной 4-20(чет),7-19(нечет);

ул. Декабристов 1-17(нечет),2-34(чет); пер. Мичманский 1,2,4,6;

ул. Юдина 8, ул. Корсунская 37,39;

ул. Пожарова 26-Б,28-А, ул. Дмитрия Ульянова – СТ «Херсонес»

Дергачи – ТСН «Бодрость», СТ «Степной фазан», СТ «Дергачи-6

Сапун-гора – СНТ «Сапун-гора», Диорама, ресторан «Лесной», церковь,

ул. Предместная 5,8-14(чет),9,11,13,13-А,14,14-А,18-А,20,21,22,23,24,21,25,33,35,40,50,62,84, 73-а,35,41-45,45-55,55-61,61,75,77,77-А,77-Б,81-А,125/18,127;

ул. Второй Обороны 11,14-А,18,20,26, 34,34-А,35,36,38,42,50-92 (чет), 108/1,108/2,108/11,108/6,120,122,132,136,141;

ул. Алексея Гущина 10-16(чет),122, 124,128,139,141;

пер. Тюменский 10,14,16,20;

ул. Тюменская 38,52,54,56, 27,51

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ИСТОЧНИК KP.RU