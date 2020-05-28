В Крыму пьяный фермер похитил подростка и превратил его в раба
В Белогорском районе 59-летний фермер похитил подростка и заставил его работать на своей сельскохозяйственной базе.
Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета по РК и Севастополю, недалеко от своего фермерского хозяйства пьяный мужчина заметил парня и силой запихнул его в машину. Сначала похититель отвез подростка к тете, у которой тот гостил, и потребовал за свободу мальчика 120 тысяч рублей.
После преступник отвез жертву на сельхозбазу, где и заставил работать.
Похитителя задержали, против него возбудили уголовное дело.Ему грозит срок до 12 лет лишения свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU