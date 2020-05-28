В Крыму пьяный фермер похитил подростка и превратил его в раба

28 Май 2020 2020-05-28T18:15:37+03:00

У тети похищенного мальчика преступник потребовал 120 тысяч рублей. Фото: официальный сайт Следственного комитета РФ по РК и Севастополю.

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В Белогорском районе 59-летний фермер похитил подростка и заставил его работать на своей сельскохозяйственной базе.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета по РК и Севастополю, недалеко от своего фермерского хозяйства пьяный мужчина заметил парня и силой запихнул его в машину. Сначала похититель отвез подростка к тете, у которой тот гостил, и потребовал за свободу мальчика 120 тысяч рублей.

После преступник отвез жертву на сельхозбазу, где и заставил работать.

Похитителя задержали, против него возбудили уголовное дело.Ему грозит срок до 12 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU