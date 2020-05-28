В Ленинском районе Крыма БТР снес опору ЛЭП и скрылся
Без света остались три потребителя
БТР обесточил трех потребителей в Ленинском районе. Фото: Архив КПФото: Анастасия ЖУКОВА
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В селе Марьевка Ленинского района Крыма бронетранспортер врезался в опору линии электропередач и скрылся с места происшествия. Об этом говорится на официальном сайте госпредприятия.
В частности, пострадала железобетонная опора №114, она осталась висеть на проводах. Авария произошла вечером 27 мая, примерно в 20.40. Без электричества остались три абонента, в том числе - кошара для овец.
Потребителей запитали в 02.32 следующего дня.
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ИСТОЧНИК KP.RU