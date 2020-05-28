В Ленинском районе Крыма БТР снес опору ЛЭП и скрылся

28 Май 2020 2020-05-28T20:32:31+03:00

Без света остались три потребителя

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В селе Марьевка Ленинского района Крыма бронетранспортер врезался в опору линии электропередач и скрылся с места происшествия. Об этом говорится на официальном сайте госпредприятия.

В частности, пострадала железобетонная опора №114, она осталась висеть на проводах. Авария произошла вечером 27 мая, примерно в 20.40. Без электричества остались три абонента, в том числе - кошара для овец.

Потребителей запитали в 02.32 следующего дня.

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ИСТОЧНИК KP.RU