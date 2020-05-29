2020-05-29T06:15:30+03:00
Общество

Погода в Крыму на 29 мая: дожди и тепло до +20

На полуострове актуально штормовое предупреждение
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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На ЮБК температура воздуха днем 17…19°.На ЮБК температура воздуха днем 17…19°.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
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29 мая в западных районах Крыма сохранится высокая пожарная опасность. На территории всего полуострове в силе штормовое предупреждение.

- В Симферополе переменная облачность. Днем временами дождь и гроза. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 18…20°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Днем дождь. Ветер западный 6-11 м/с. Температура воздуха днем 17…19°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Днем дождь, местами сильный, гроза. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 17…19°.

В Керчи облачно. Временами дождь. Ветер северо-западный, западный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха днем 18…20°.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Погода в Крыму на 29 мая: дожди и тепло до +20
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