Село в Красногвардейском районе закрыли на карантин из-за бешенства кошки

29 Май 2020 2020-05-29T09:38:28+03:00

Два месяца село на карантине из-за бешенства Фото: Анна КИРИЕНКО

Два месяца в селе Восход будут следить за состоянием животных

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Село Восход Красногвардейского района Крыма на два месяца закрыли на карантин из-за бешенства кошки.

Животное заболело в частном доме и являлось разносчиком смертельно опасной инфекции.

- Установить ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству кошки в частном домовладении <...> с. Восход Красногвардейского района Республики Крым, до истечения двух месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством при условии выполнения противоэпизоотических и профилактических мероприятий, - говорится в указе главы Крыма.

Самым эффективным и действенным способом предотвратить заражение домашних животных является профилактическая иммунизация животных. Вакцинация против бешенства проводится Государственными бюджетными учреждениями ветеринарии, расположенными в каждом районе (городском округе) Республики Крым, куда можно обратиться для вакцинации животного или можно обратиться в Республиканский ветеринарный лечебно-профилактический центр, расположенный по адресу: г. Симферополь, ул. Ж. Дерюгиной, 5, тел. +7978-9355-097.

Информацию относительно профилактики бешенства, а также по иным интересующим вопросам можно узнать по телефону «горячей линии» +7978-9110-178 или (3652) 69-06-51.

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ИСТОЧНИК KP.RU