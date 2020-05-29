За сутки в Крыму выявлено 8 новых случаев коронавируса

29 Май 2020 2020-05-29T10:27:33+03:00

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За сутки в Крыму зарегистрировано 8 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Таким образом, на текущий период в республике зарегистрировано 369 случаев covid-19.

- Пять подтвержденных случаев - это люди, которые либо прибыли из-за границы, либо были в контакте с ранее подтвержденными больными, - сообщил замруководителя управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков. - Это Ялта, Сакский район, Алушта и два случая в Симферополе.

Трое заболевших самостоятельно обратились за медицинской помощью, и в результате обследования им поставили диагноз covid-19. Все заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары.

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ИСТОЧНИК KP.RU