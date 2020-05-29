2020-05-29T10:31:50+03:00
Общество

Впервые за 20 лет: В Крыму пара белоголовых сипов дала потомство во время карантина

В зооуголке Детского парка они живут с начала 2000-х годов [фото]
Анастасия ГОНЧАРОВА
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В зооуголок Детского парка пара белоголовых сипов приехала в 2000-х, потомство вывели спустя 20 лет. Фото: официальный сайт МБУК "Детский парк".В зооуголок Детского парка пара белоголовых сипов приехала в 2000-х, потомство вывели спустя 20 лет. Фото: официальный сайт МБУК "Детский парк".
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В семье симферопольских белоголовых сипов пополнение. Пара принесла потомство впервые за 20 лет. В неволе это второй случай рождения краснокнижных птиц на полуострове. Первыми, кто «решился» вывести птенца, были грифы из ялтинского зоопарка «Сказка».

Белоголовые сипы однолюбы, «вторую половинку» выбирают раз и на всю жизнь. Симферопольские пернатые не исключение. В зооуголке Детского парка они живут с начала 2000-х, но потомство принесли только сейчас. Яйцо в гнезде сотрудники заметили в феврале. Оба родители высиживали его 50 дней по очереди, сообщает пресс-служба МБУК «Детский парк».

Мимо вольера, чтобы не тревожить пару, все в буквальном смысле ходили на цыпочках. Сама же высидка яйца удачно совпала с периодом самоизоляции. Зооуголок закрылся, и пара как никогда была спокойна.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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