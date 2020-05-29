В Крыму за сутки в обсерваторы отправились 36 приезжих
В Крыму за сутки в обсерваторы направлены 36 человек, сообщил замруководителя межрегионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков.
- 19 человек прибыли через автомобильные пункты пропуска, 8 доставлены из аэропорта «Симферополь», 4 приехали железнодорожным транспортом, 5 через Крымский мост, - уточнил он.
Всего на изоляции в обсерваторах находятся 784 человека. С 24 мая пребывание в обсерваторе для прибывших из-за пределов полуострова является платной услугой.
По состоянию на 29 мая в Крыму зарегистрировано 369 случаев новой коронавирусной инфекции.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Крыму»