2020-05-29T10:58:51+03:00
Общество

В Крыму за сутки в обсерваторы отправились 36 приезжих

Больше половины прибыли из Украины
Анна КИРИЕНКО
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За сутки в обсерватор отправились 36 человек. Фото: пресс-служба погрануправления ФСБЗа сутки в обсерватор отправились 36 человек. Фото: пресс-служба погрануправления ФСБ
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В Крыму за сутки в обсерваторы направлены 36 человек, сообщил замруководителя межрегионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков.

- 19 человек прибыли через автомобильные пункты пропуска, 8 доставлены из аэропорта «Симферополь», 4 приехали железнодорожным транспортом, 5 через Крымский мост, - уточнил он.

Всего на изоляции в обсерваторах находятся 784 человека. С 24 мая пребывание в обсерваторе для прибывших из-за пределов полуострова является платной услугой.

По состоянию на 29 мая в Крыму зарегистрировано 369 случаев новой коронавирусной инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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