2020-05-29T11:16:40+03:00
Общество

Ялта и Севастополь оказались самыми некурящими городами России

Опрос среди граждан провели в канун Всемирного дня без табака
Анастасия ГОНЧАРОВА
Поделиться:
Ялта и Севастополь попали в ТОП некурящих городов.Ялта и Севастополь попали в ТОП некурящих городов.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Ялта и Севастополь вошли в ТОП самых некурящих городов всей России.

Ко Всемирному дню без табака был проведен опрос, в каком городе больше всего некурящих. Первое место пользователи отдали Сочи и Ялте - 14.63% голосов.

В тройку некурящих и ведущих здоровый образ жизни городов вошел и Севастополь – 12.2%.

10% голосов россияне отдали Санкт-Петербургу, Казани, Геленджику, Уфе и Калининграду, а 5% ушло Владивостоку и Самаре, сообщает Tvil.ru.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На набережной Гурзуфа под прикрытием карантина выстроили многоэтажку
В Крыму переболели коронавирусом 217 человек
Ялта и Севастополь оказались самыми некурящими городами России
В Крыму за сутки в обсерваторы отправились 36 приезжих
Впервые за 20 лет: В Крыму пара белоголовых сипов дала потомство во время карантина
За сутки в Крыму выявлено 8 новых случаев коронавируса
Село в Красногвардейском районе закрыли на карантин из-за бешенства кошки
Погода в Крыму на 29 мая: дожди и тепло до +20
В Ленинском районе Крыма БТР снес опору ЛЭП и скрылся
«Кто-то наигрался»: На помойке в Симферополе нашли мертвого павлина
В Крыму пьяный фермер похитил подростка и превратил его в раба
В Симферополе и Севастополе 29 мая частично отключат электричество
В Крыму благодаря режиму самоизоляции стало легче дышать
За одну ночь сточные воды в Феодосии превратились в вино
Крымчанин изнасиловал и убил 80-летнюю пенсионерку