Ялта и Севастополь оказались самыми некурящими городами России
Ялта и Севастополь вошли в ТОП самых некурящих городов всей России.
Ко Всемирному дню без табака был проведен опрос, в каком городе больше всего некурящих. Первое место пользователи отдали Сочи и Ялте - 14.63% голосов.
В тройку некурящих и ведущих здоровый образ жизни городов вошел и Севастополь – 12.2%.
10% голосов россияне отдали Санкт-Петербургу, Казани, Геленджику, Уфе и Калининграду, а 5% ушло Владивостоку и Самаре, сообщает Tvil.ru.
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ИСТОЧНИК KP.RU