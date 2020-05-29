Ялта и Севастополь оказались самыми некурящими городами России

29 Май 2020 2020-05-29T11:16:40+03:00

Ялта и Севастополь попали в ТОП некурящих городов. Фото: Олег УКЛАДОВ

Опрос среди граждан провели в канун Всемирного дня без табака

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Ялта и Севастополь вошли в ТОП самых некурящих городов всей России.

Ко Всемирному дню без табака был проведен опрос, в каком городе больше всего некурящих. Первое место пользователи отдали Сочи и Ялте - 14.63% голосов.

В тройку некурящих и ведущих здоровый образ жизни городов вошел и Севастополь – 12.2%.

10% голосов россияне отдали Санкт-Петербургу, Казани, Геленджику, Уфе и Калининграду, а 5% ушло Владивостоку и Самаре, сообщает Tvil.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU