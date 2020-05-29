29 Май 2020 2020-05-29T11:17:49+03:00

В Крыму переболели и выписались 217 человек Фото: Иван МАКЕЕВ

Изменить размер текста: A A

В Крыму переболели коронавирусом 217 человек. За последние сутки выписано 22 пациента инфекционных отделений.

- Выписаны с начала периода с выздоровлением 217 человек, в том числе 22 за последние сутки, - сообщил замминистра здравоохранения Крыма Антон Лясковский.

Лечение продолжают 143 человека. Из них четверо продолжают находиться в тяжелом состоянии - трое в инфекционном госпитале на базе горбольницы №7 Симферополя и один в инфекционной больнице Евпатории. Средняя степень течения болезни у 101 пациента, 38 находятся в удовлетворительном состоянии.

Еще 186 человек госпитализированы с пневмонией, из них 12 находятся в тяжелом состоянии.

Всего под медицинским наблюдением находятся 2364 человека, в том числе 1315 на домашней изоляции, 265 в условиях стационара.

По состоянию на 29 мая в Крыму зарегистрировано 369 случаев новой коронавирусной инфекции.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU