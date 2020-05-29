На набережной Гурзуфа под прикрытием карантина выстроили многоэтажку
На набережной Гурзуфа в период карантина выстроили четырехэтажное здание. Возведение объекта идет исторической части поселка в ускоренном темпе.
- Стройка дома идет в исторической части Гурзуфа (где всегда нижние дома строили не выше верхних), в зоне защиты культурного наследия, где строительство и реконструкция запрещены, - цитирует ForPost обращение к президенту России В.В. Путину жительницы Гурзуфа Марины Бавылкиной.
По ее словам, четырехэтажная постройка возводится на месте снесенного одноэтажного дома.
На обращения в прокуратуру, Соседственный комитет и иные ведомства пришел ответ из Госкомитета по охране культурного наследия Крыма: застройщик не согласовывал свои действия. Служба госстройнадзора назначила проверку на середину июня.
Сам застройщик уверяет, что о том, что строит здание в историческом центре посёлка, не знал, а документы все в порядке.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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