Пограничники Крыма спасли крабов и камбалы на миллион рублей
На западном побережье Крыма неизвестные браконьеры закинули в море 3 километра сетей. Пограничники нашли ловушку близ мысов Прибойный и Урет.
Со дна подняли 50 сетей без маркировки. Некоторая живность, среди которой были камбала, скаты и крабы, успела попасться, сообщает пресс-служба Погрануправления.
Незаконную морскую ловушку конфисковывали, а живой улов отпустили.
Бдительность сотрудников погрануправления предотвратила ущерб в 1 миллион 39 тысяч 416 рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU