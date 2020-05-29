Пограничники Крыма спасли крабов и камбалы на миллион рублей

29 Май 2020 2020-05-29T12:51:32+03:00

Морскую ловушку без маркировки подняли со дна, всю попавшуюся живность отпустили в море. Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

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На западном побережье Крыма неизвестные браконьеры закинули в море 3 километра сетей. Пограничники нашли ловушку близ мысов Прибойный и Урет.

Со дна подняли 50 сетей без маркировки. Некоторая живность, среди которой были камбала, скаты и крабы, успела попасться, сообщает пресс-служба Погрануправления.

Незаконную морскую ловушку конфисковывали, а живой улов отпустили.

Бдительность сотрудников погрануправления предотвратила ущерб в 1 миллион 39 тысяч 416 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU