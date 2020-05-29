Евпатория с 1 июня запускает трамвай по первому маршруту

29 Май 2020 2020-05-29T13:21:53+03:00

Транспорт будет работать с 6.00 до 22.00

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В Евпатории с 1 июня по маршруту №1 пойдет трамвай, сообщает Крымское информационное агентство. График работы транспорта не меняли – с 6.00 до 22.00.

О событии первым сообщил глава администрации курортного города Роман Тихончук в Facebook.

Помимо этого, жителям и гостям курортного города пообещали при необходимости запустить остальные маршруты и напомнили о соблюдении масочного режима в транспорте.

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ИСТОЧНИК KP.RU