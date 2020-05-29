Евпатория с 1 июня запускает трамвай по первому маршруту
Транспорт будет работать с 6.00 до 22.00
Если пассажиропоток увеличится, запустят остальные трамвайные маршруты. Фото: Роман Тихончук / Facebook
Изменить размер текста:
В Евпатории с 1 июня по маршруту №1 пойдет трамвай, сообщает Крымское информационное агентство. График работы транспорта не меняли – с 6.00 до 22.00.
О событии первым сообщил глава администрации курортного города Роман Тихончук в Facebook.
Помимо этого, жителям и гостям курортного города пообещали при необходимости запустить остальные маршруты и напомнили о соблюдении масочного режима в транспорте.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU