Традиционный «Парад дошколят» в Ялте пройдет в онлайн формате

29 Май 2020 2020-05-29T14:20:18+03:00

Изменить размер текста: A A

В этом году традиционный «Парад дошколят» в Ялте пройдет в формате онлайн. Вместо прохождения в колоннах по набережной города, детские сады и развивающие студии готовят видеообзоры ко Дню защиты детей.

В предыдущие годы к участию в параде приглашались все желающие. Малышам можно было приехать на велосипеде, самокате, в детской коляске, на маме в слингах и кенгуру. Шествие начиналось от концертного зала «Юбилейный» до памятника Ленину, где дети участвовали в танцевальном флешмобе, конкурсе рисунков на асфальте, запуске шаров, караоке.

Фотографии прежних лет организаторы мероприятия предлагают публиковать в социальных сетях с хештегами #параддошколят2020 #лето2020.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU