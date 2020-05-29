Традиционный «Парад дошколят» в Ялте пройдет в онлайн формате
В этом году традиционный «Парад дошколят» в Ялте пройдет в формате онлайн. Вместо прохождения в колоннах по набережной города, детские сады и развивающие студии готовят видеообзоры ко Дню защиты детей.
В предыдущие годы к участию в параде приглашались все желающие. Малышам можно было приехать на велосипеде, самокате, в детской коляске, на маме в слингах и кенгуру. Шествие начиналось от концертного зала «Юбилейный» до памятника Ленину, где дети участвовали в танцевальном флешмобе, конкурсе рисунков на асфальте, запуске шаров, караоке.
Фотографии прежних лет организаторы мероприятия предлагают публиковать в социальных сетях с хештегами #параддошколят2020 #лето2020.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «ПРАЗДНИКИ В КРЫМУ И СЕВАСТОПОЛЕ»