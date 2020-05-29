2020-05-29T14:40:41+03:00
Общество

Крымские водохранилища заполнены на 29%

В них осталось 97,8 кубометров воды
Надежда ДАЦЮК
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Симферопольское водохранилище заполнено всего на 25%Симферопольское водохранилище заполнено всего на 25%Фото: Надежда ДАЦЮК
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Водохранилища Крыма по состоянию на 28 мая заполнены всего на 29%. Об этом КП-Крым сообщили в Госкомитете по водному хозяйству и мелиорации РК.

- Объем водохранилищ на текущий момент составляет 97,8 миллионов кубометров. При этом 28 мая 2019 года водохранилища были заполнены на 55,9% от полного проектного объема, - сообщили в ведомстве.

В Госкомитете уточнили, что Симферопольское водохранилище сейчас заполнено всего на 25% (наполняемость 8,86 миллионов кубометров), Партизанское – на 26% (в нем осталось 9,036 миллионов кубометров), Аянское - на 58% (2,26 миллионов кубометров воды).

Таким образом, запасы воды в водохранилищах Крыма стремительно сокращаются. На начало апреля в Симферопольском водохранилище было 11 миллионов кубометров, в Партизанском – 11, 4 миллиона кубов, а в Аянском - 3 миллиона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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