Сильные ливни и шквальный ветер ожидают Крым на протяжении двух дней

29 Май 2020 2020-05-29T15:38:48+03:00

МЧС предупреждает о возможных авариях и происшествиях

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В ближайшие часы 29 мая и до конца 30 мая в Крыму ожидаются сильные ливни, грозы и шквальный ветер.

Как сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС, на ближайшие 2-3 часа и до конца суток 29 мая, 30 мая в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, шквал 15-20 метров в секунду.

В таких условиях высока вероятность возникновения аварий и чрезвычайных ситуаций.

- Возможны происшествия в акватории Черного и Азовского морей, частичные подтопления приусадебных участков и жилых домов, - отметили в МЧС по Крыму.

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ИСТОЧНИК KP.RU