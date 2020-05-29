Сильные ливни и шквальный ветер ожидают Крым на протяжении двух дней
В ближайшие часы 29 мая и до конца 30 мая в Крыму ожидаются сильные ливни, грозы и шквальный ветер.
Как сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС, на ближайшие 2-3 часа и до конца суток 29 мая, 30 мая в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, шквал 15-20 метров в секунду.
В таких условиях высока вероятность возникновения аварий и чрезвычайных ситуаций.
- Возможны происшествия в акватории Черного и Азовского морей, частичные подтопления приусадебных участков и жилых домов, - отметили в МЧС по Крыму.
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ИСТОЧНИК KP.RU