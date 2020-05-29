В Феодосии пятилетний мальчик сгорел в частном доме

29 Май 2020 2020-05-29T15:59:43+03:00

Возгорание произошло на третьем этаже. Фото: официальный сайт МЧС по РК.

В здании кроме него было еще два человека

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Во время пожара в Феодосии погиб ребенок, сообщили в пресс-службе МЧС по РК.

О разыгравшейся трагедии в службу спасения сообщили в 10.44 29 мая. Горел частный трехэтажный дом, площадь пожара составила 50 квадратных метров.

По словам спасателей, возгорание произошло на третьем этаже, а в здании было три человека – женщина и два ребенка. Пятилетнего мальчика спасти не удалось.

На пожаре работало 30 человек, к тушению привлекли воинскую часть Феодосии. По факту случившегося проводят проверку.

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ИСТОЧНИК KP.RU