2020-05-29T16:02:40+03:00
Экономика

Арендаторам госсобственности в Крыму отменили плату еще на месяц

Льготой могут воспользоваться пострадавшие от covid-19 отрасли
Анна КИРИЕНКО
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Арендаторов госимущества освободили от платежей за весь кварталАрендаторов госимущества освободили от платежей за весь кварталФото: Михаил ПАТЛИС
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В Крыму продлили срок льготной аренды государственного имущества для пострадавших от covid-19 отраслей. Для них безоплатный период распространяется на весь II квартал.

Указом главы Крыма уточняются условия дальнейшей льготной аренды госимущества - нежилой недвижимости и земельных участков.

Так, за период с июля по октябрь арендатору предоставляется отсрочка в 100% суммы платежа на время действия режима повышенной готовности, по его окончании - 50% от размера ежемесячного взноса. Накопившуюся задолженность арендатор должен будет погасить в течение 2021-22 года.

Напомним, ранее на региональном уровне перенесли обязательные платежи за аренду государственного имущества со второго квартала до конца года. Затем их отменили на срок действия режима самоизоляции до 30 апреля, и продлили вплоть до конца мая. Погасить всю задолженность арендаторам было необходимо до 20 декабря этого года, иначе штрафных санкций не избежать.

Такая мера поддержки применяется не автоматически, а только по заявлению арендатора недвижимости или земельного участка.

Теперь аналогичные решения должны принять местные советы по муниципальному имуществу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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