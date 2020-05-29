Какая погода ждет Крым в начале лета, рассказали синоптики

29 Май 2020 2020-05-29T17:19:01+03:00

Начало лета будет прохладным, стоит ждать дождей и гроз. Фото: Алексей БУЛАТОВ

До 6 июня потепления ждать не стоит

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Последние дни весны принесут в Крым прохладу и дожди. Первые дни лета также жаркими не будут.

Крымчанам не надо далеко прятать зонтики - 30 мая ожидаются кратковременные дожди с грозами. Воскресенье же пройдет без осадков.

- Для Крыма большая радость, что дожди пошли, - сообщила КП-Крым начальник Гидрометцентра республики Татьяна Любецкая.

Лето начнется с прохлады, кратковременных дождей и гроз. Днем столбик термометра не поднимется выше 23 градусов, ночные температуры составят 10-15 градусов.

- Погоду портит высокий холодный антициклон, который расположился над югом Украины и Крыма, - отметила главный метеоролог Крыма.

Потепление начнется с 6 июня, температура воздуха днем повысится до 25-30 градусов, ночью - до 18-19 градусов.

- А пока зонтики убирать не надо, пусть дождь идет, - подчеркнула Любецкая.

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ИСТОЧНИК KP.RU