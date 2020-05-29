2020-05-29T17:19:01+03:00
Общество

Какая погода ждет Крым в начале лета, рассказали синоптики

До 6 июня потепления ждать не стоит
Анастасия ГОНЧАРОВА
Поделиться:
Начало лета будет прохладным, стоит ждать дождей и гроз.Начало лета будет прохладным, стоит ждать дождей и гроз.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Последние дни весны принесут в Крым прохладу и дожди. Первые дни лета также жаркими не будут.

Крымчанам не надо далеко прятать зонтики - 30 мая ожидаются кратковременные дожди с грозами. Воскресенье же пройдет без осадков.

- Для Крыма большая радость, что дожди пошли, - сообщила КП-Крым начальник Гидрометцентра республики Татьяна Любецкая.

Лето начнется с прохлады, кратковременных дождей и гроз. Днем столбик термометра не поднимется выше 23 градусов, ночные температуры составят 10-15 градусов.

- Погоду портит высокий холодный антициклон, который расположился над югом Украины и Крыма, - отметила главный метеоролог Крыма.

Потепление начнется с 6 июня, температура воздуха днем повысится до 25-30 градусов, ночью - до 18-19 градусов.

- А пока зонтики убирать не надо, пусть дождь идет, - подчеркнула Любецкая.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пьяная крымчанка угнала машину знакомого и попалась в руки знакомому инспектору
Фотофакт: Поле для фотосетов в маках пошло на сено
В Симферополе снова начали работать сельскохозяйственные ярмарки
Какая погода ждет Крым в начале лета, рассказали синоптики
Арендаторам госсобственности в Крыму отменили плату еще на месяц
В Феодосии пятилетний мальчик сгорел в частном доме
Сильные ливни и шквальный ветер ожидают Крым на протяжении двух дней
Крымские водохранилища заполнены на 29%
Традиционный «Парад дошколят» в Ялте пройдет в онлайн формате
Круизы из Сочи в Крым на лайнере «Князь Владимир» отменили до середины июля
В окрестностях Гурзуфа появились дикие олени
В Крыму продлили срок годности паспортов пляжей
Евпатория с 1 июня запускает трамвай по первому маршруту
Пограничники Крыма спасли крабов и камбалы на миллион рублей
На набережной Гурзуфа под прикрытием карантина выстроили многоэтажку
В Крыму переболели коронавирусом 217 человек
Ялта и Севастополь оказались самыми некурящими городами России
В Крыму за сутки в обсерваторы отправились 36 приезжих
Впервые за 20 лет: В Крыму пара белоголовых сипов дала потомство во время карантина
За сутки в Крыму выявлено 8 новых случаев коронавируса
Село в Красногвардейском районе закрыли на карантин из-за бешенства кошки
Погода в Крыму на 29 мая: дожди и тепло до +20
В Ленинском районе Крыма БТР снес опору ЛЭП и скрылся
«Кто-то наигрался»: На помойке в Симферополе нашли мертвого павлина
В Крыму пьяный фермер похитил подростка и превратил его в раба
В Симферополе и Севастополе 29 мая частично отключат электричество
В Крыму благодаря режиму самоизоляции стало легче дышать
За одну ночь сточные воды в Феодосии превратились в вино
Крымчанин изнасиловал и убил 80-летнюю пенсионерку