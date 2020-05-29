В Симферополе снова начали работать сельскохозяйственные ярмарки

29 Май 2020 2020-05-29T17:29:57+03:00

Их проводят по субботам и воскресеньям с соблюдением всех противоэпидемических норм

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В Симферополе снова начали работать еженедельные сельскохозяйственные ярмарки. Как сообщили в пресс-службе администрации Симферополя, по субботам они проходят на улицах Залесская, Аэрофлотская, Героев Сталинграда и в пгт Грэсовский.

- По воскресеньям ярмарки проходят на Балаклавской и Мате Залки, - рассказал начальник управления торговли и бытового обслуживания населения администрации города Олег Симонов.

По его словам, ежедневно работает сезонная ярмарка, на которой продают цветы, рассаду, саженцы и другой посадочный материал на проспекте Победы, а также сельхозярмарка на площади Спортивная.

Начальник управления добавил, что соблюдаются все противоэпидемические мероприятия во время проведения ярмарок.

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ИСТОЧНИК KP.RU