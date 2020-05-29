Фотофакт: Поле для фотосетов в маках пошло на сено
Красивыми пейзажами коров не накормишь
Фото: Михаил Патлис
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Маковое поле возле села Холмовка скосили, собрали в тюки и отправили на сеновал. Такой итог недельной истории с маковым фотосетом: красивые натуральные съемки проиграли потребностям в кормах животноводов.
Фото: Михаил Патлис
Фото: Михаил Патлис
Фото: Михаил Патлис
Фото: Михаил Патлис
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ИСТОЧНИК KP.RU
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