Фотофакт: Поле для фотосетов в маках пошло на сено

29 Май 2020 2020-05-29T17:43:23+03:00

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Маковое поле возле села Холмовка скосили, собрали в тюки и отправили на сеновал. Такой итог недельной истории с маковым фотосетом: красивые натуральные съемки проиграли потребностям в кормах животноводов.

Фото: Михаил Патлис

Фото: Михаил Патлис

Фото: Михаил Патлис

Фото: Михаил Патлис

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ИСТОЧНИК KP.RU