Пьяная крымчанка угнала машину знакомого и попалась в руки знакомому инспектору
Житель села Перово, что в Симферопольском районе, решил подвезти на машине свою знакомую. Девушка была пьяная, и идти пешком ей было сложно.
Как стало известно КП-Крым, по пути мужчина решил остановиться около магазина, а когда вышел с покупками, то ни машины, ни знакомой уже не было.
Владелец Chevrolet Lanos тут же заявил о пропаже авто в полицию. Ориентировка на девушку и железного коня была моментально разослана всем патрульным. Примерно через час сотрудники ДПС нашли автомобиль.
Как сообщили в пресс-службе крымского МВД, за рулем была та самая девушка. По иронии судьбы ее остановил инспектор, с которым она также была знакома.
- Год назад он уже задерживал эту женщину за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии, - сообщили в МВД.
На этот раз пьяной автоугонщице не получится отделаться штрафом или лишением прав. Против девушки возбудили уголовное дело. Ей грозит до 5 лет тюрьмы.
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ИСТОЧНИК KP.RU