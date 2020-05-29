Пьяная крымчанка угнала машину знакомого и попалась в руки знакомому инспектору

29 Май 2020 2020-05-29T17:45:02+03:00

Год назад эту женщину за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии уже задерживали. Фото: Олег УКЛАДОВ

Девушка попросила подвезти ее, но потом решила ехать сама

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Житель села Перово, что в Симферопольском районе, решил подвезти на машине свою знакомую. Девушка была пьяная, и идти пешком ей было сложно.

Как стало известно КП-Крым, по пути мужчина решил остановиться около магазина, а когда вышел с покупками, то ни машины, ни знакомой уже не было.

Владелец Chevrolet Lanos тут же заявил о пропаже авто в полицию. Ориентировка на девушку и железного коня была моментально разослана всем патрульным. Примерно через час сотрудники ДПС нашли автомобиль.

Как сообщили в пресс-службе крымского МВД, за рулем была та самая девушка. По иронии судьбы ее остановил инспектор, с которым она также была знакома.

- Год назад он уже задерживал эту женщину за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии, - сообщили в МВД.

На этот раз пьяной автоугонщице не получится отделаться штрафом или лишением прав. Против девушки возбудили уголовное дело. Ей грозит до 5 лет тюрьмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU