В Симферополе произошло ДТП с участием трех автомобилей

29 Май 2020 2020-05-29T18:32:56+03:00

В результате аварии пострадало два человека. Фото: Инцидент Крым|Симферополь|Севастополь ДТП / ВКонтакте

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На Москольце в Симферополе столкнулись три автомобиля. В ДТП пострадали два человека.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РК, 24-летний водитель машины Chevrolet Klan при перестройке не выбрал безопасную дистанцию, из-за чего столкнулся с ехавшим в том же направлении Vоlкswаgеn тrаnsроrтеr.

Chevrolet Klan откинуло на троллейбус, который шел в ту же сторону, а Vоlкswаgеn Тrаnsроrтеr перевернулся.

Пассажиры Vоlкswаgеn и Chevrolet Klan пострадали. По факту ДТП сейчас проводится проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU