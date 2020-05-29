В Симферополе произошло ДТП с участием трех автомобилей
На Москольце в Симферополе столкнулись три автомобиля. В ДТП пострадали два человека.
Как сообщили в пресс-службе МВД по РК, 24-летний водитель машины Chevrolet Klan при перестройке не выбрал безопасную дистанцию, из-за чего столкнулся с ехавшим в том же направлении Vоlкswаgеn тrаnsроrтеr.
Chevrolet Klan откинуло на троллейбус, который шел в ту же сторону, а Vоlкswаgеn Тrаnsроrтеr перевернулся.
Пассажиры Vоlкswаgеn и Chevrolet Klan пострадали. По факту ДТП сейчас проводится проверка.
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ИСТОЧНИК KP.RU