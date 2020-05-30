Погода в Крыму на 30 мая: дождь и тепло до +21

30 Май 2020 2020-05-30T07:08:25+03:00

На ЮБК переменная облачность. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

На полуострове в силе штормовое предупреждение

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30 мая на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение.

- В Симферополе переменная облачность. Днем временами дождь, гроза. Ветер юго-западный до 17 м/с. Температура воздуха днем 18…20°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: днем дождь, гроза. Ветер юго-западный 12-17 м/с. Температура воздуха днем 17…19°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный до 17 м/с. Температура воздуха днем 19…21°.

В Керчи переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный до 20 м/с. Температура воздуха днем 20…22°.

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ИСТОЧНИК KP.RU