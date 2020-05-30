В Крыму перекроют трассу «Симферополь - Ялта»

30 Май 2020 2020-05-30T12:27:12+03:00

На участке вблизи поселка Лозовое движение будет прекращено в ночное время

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На Южном берегу Крыма планируется частично перекрытие участок трассы «Граница с Украиной - Симферополь - Алушта - Ялта».

В сообщение, которое появилось на сайте Министерства транспорта Республики Крым говорится, что из-за монтажа пролетного строения на 664 км автодороги «Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта», а именно на участке Ялтинское шоссе поселок Лозовое, с 23.00 30 мая до 5.30 часов 31 мая повесят «кирпич». Будет наложено «табу» на движение всех видов транспортных средств.

- Объезд обустроен по улице Учительская поселка Лозовое, - отметили в ведомстве и посоветовали водителям выполнять указания дорожных знаков.

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ИСТОЧНИК KP.RU